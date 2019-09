Ongehoord: ‘Ik lig nog liever dood in een greppel, dan dat ik in Brussel om uitstel voor de Brexit ga vragen.’

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

'Ik lig nog liever dood in een greppel, dan dat ik in Brussel om uitstel voor de Brexit ga vragen.'

'Het verschil tussen tantraseks en gewone seks is zoals je tanden poetsen met een gewone tandenborstel of met een elektrische: een extra dimensie'

'Het enige wat we weten is dat het mogelijk de grootste is. Ik ben niet zeker of ik ooit al van een categorie 5 gehoord heb.’'