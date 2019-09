Proximus heeft de afgelopen weken nog geprobeerd Dominique Leroy aan boord te houden door haar contract ‘financieel aantrekkelijker’ te maken, maar de regering zou dat volgens sommigen niet hebben zien zitten. En zo komt het loonplafond voor ceo’s van overheidsbedrijven opnieuw ter discussie te staan.

‘If you pay peanuts, you get monkeys’, placht oud-minister Luc Van den Bossche (SP.A) te zeggen over de verloning van overheidsmanagers. In 2013 beslechtte de toenmalige regering-Di Rupo een ...