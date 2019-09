Dominique Leroy ruilt Proximus voor concurrent KPN

Dominique Leroy, de ceo van het telecombedrijf Proximus, vertrekt op 1 december als topvrouw van het overheidsbedrijf. Ze kiest voor een nieuwe job bij het Nederlandse telecombedrijf KPN. Dat is vrij opvallend omdat KPN een concurrent van Proximus is.

Leroy was sinds januari 2014 gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het Executief Comité van de Proximus Groep. Ze volgde toen Didier Bellens op. Haar contract liep tot januari 2020 en was aan vernieuwing toe.

Leroy zelf was in oktober 2011 aan de slag gegaan bij het toenmalige Belgacom in een commerciële directiefunctie maar haar roots liggen in de consumentensector. Voorheen werkte ze 24 jaar lang bij Unilever.

Leroy stapt op eigen initiatief op om voor het telecombedrijf KPN, de Nederlandse tegenhanger van Proximus, aan de slag te gaan. Ze past voor een voorstel om haar mandaat te vernieuwen. Er was nog vanuit het bestuur van Proximus een poging geweest om haar nieuw contract financieel aantrekkelijker te maken, maar de regering zou dat volgens sommigen niet hebben zien zitten.De overstap naar KPN is opmerkelijk. Er is natuurlijk ex-telecombaas Duco Sickinghe die er de raad van commissarissen voorzit. Een andere vraag is hoe het zit met een mogelijk niet-concurrentiebeding. Leroy neemt alle keukengeheimen mee naar de Nederlanders. Alhoewel KPN nu nog geen directe concurent is van Proximus is de verwachting dat de Nederlanders dat wel worden. De telecommarkt is aan het consolideren.

Het vertrek bij Leroy komt er nadat er al een poosje geruchten waren over mogelijk andere carrière-opportuniteiten. Geweten is dat haar relatie met de vroegere minister van Telecommunicatie, Alexander De Croo, niet bijzonder goed was. De Croo werd bij de exit van de N-VA in november vorig jaar minister van Financiën. Zijn partijgenoot Philippe De Backer volgde hem op als telecomminster.

Vierde mobiele licentie

Leroy zag de plannen van De Croo om een vierde mobiele speler toe te laten op de Belgische markt niet zitten. Er waren ook al wat strubbelingen geweest in verband met het aanrekenen van huurkosten voor oude telefoontoestellen. Ze had zich eerder ook al negatief uitgelaten op de idee dat het glasvezelnetwerk van Proximus opengesteld moest worden. En her en der leefde de vraag of Leroy in de veranderende telecomwereld de nek genoeg uitstak.

Dat deed ze wel begin dit jaar door een herstructureringsplan op tafel te leggen waarbij 1.900 werknemers wegmoesten maar anderzijds er ook op termijn 1.250 aanwervingen zouden gebeuren. Dat dit plan vroegtijdig uitlekte en boze politieke reacties uitlokte, zat haar ook al hoog. Ondertussen praat Leroy al sinds januari met de vakbonden maar is er nog altijd geen akkoord over het sociale luik. De bonden willen gedwongen ontslagen vermijden.

Het herstructureringsplan heeft wel al impact op toeleveranciers. IPG Contact Solutions , dat een call center heeft dat volledig voor Proximus werkt, moet 96 mensen collectief ontslaan omdat Proximus met het contract naar een laag loonland gaat.

Leroy bereidde Proximus via enkele overnames wel voor op nieuwe toepassingen rond internet der dingen. In het consumentensegment probeerde ze met Proximus TV een grote stap vooruit te zetten door een nieuw platform te lanceren, Pickx, dat streamingdiensten als Netflix en Amazon moet pareren. Bij Pickx moet een kijker niet meer per zender een programma uitzoeken, maar zijn de programma’s per genre voorgesteld. Een klant stelt dus zijn eigen tv-zender samen. De Belgische TV-zenders zagen dit echter niet zitten en reageerden boos.

Bpost

Het opstappen van Leroy betekent dat er twee overheidsmanagers vervangen worden. Vorige maand was al duidelijk dat de baas van Bpost, Koen Van Gerven, het voor bekeken hield. Hij zat ook in een moeilijke situatie om aanspraak te maken op een nieuw mandaat van zes jaar. Bij de opvolging speelt telkens de taalrol dat de voorzitter van de raad van bestuur en de ceo niet van dezelfde taalrol mogen zijn. Proximus wordt voorgezeten door Stefaan De Clerck (CD&V).