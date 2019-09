Duitsland gaat Roundup verbieden

Duitsland gaat glyfosaat uitfaseren. Tegen eind 2023, wanneer de Europese vergunning verloopt, wordt het product volledig verboden. Het verbod zal niet enkel gelden voor de landbouw, maar ook voor consumenten en groendiensten.

De Duitse minister van Milieu en Natuurbescherming Svenja Schulze heeft aangekondigd dat Duitsland van plan is het gebruik van glyfosaat te verbieden. De omstreden onkruidverdelger is beter bekend onder de merknaam Roundup. Het wordt geproduceerd door Monsanto, een dochteronderneming van Bayer. Het verbod kadert in een breder plan om de daling van insectenpopulaties tegen te gaan.

De beslissing zorgde voor verdeeldheid binnen de Duitse regering. Amper twee jaar geleden verzette Duitsland zich nog tegen een Europees verbod op glyfosaat. Vooral de landbouwsector en de chemie-industrie lobbyden toen voor de verlenging van de vergunning. De Duitse stem was toen doorslaggevend voor een verlenging van de Europese vergunning. Nu heeft de minister van landbouw Julia Klöckner zich toch neergelegd bij een verbod. Vertegenwoordigers van de chemie-industrie hebben al aangegeven tegen het verbod gekant te zijn.

Het gebruik van Roundup is zeer omstreden. Het werd door het Internationale Instituut voor Kankeronderzoek (IARC) gecatalogiseerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. Bayer heeft al verschillende rechtszaken lopen tegen het product. In enkele gevallen werd het zelfs al veroordeeld tot schadevergoedingen. Bovendien wordt het in verband gebracht met een daling van de insectenpopulatie. ‘Wat insecten schaadt, schaadt ook de mens’, aldus Schulze. ‘Een wereld zonder insecten is niet leefbaar’.