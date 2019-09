Oekraïne laat MH17-verdachte voorlopig vrij

Vladimir Tsemach zou betrokken zijn geweest bij het wegvoeren van de Boek-installatie en werd genoemd in een gevangenenruil met Rusland.

De Oekraïense MH17-verdachte Vladimir Tsemach is donderdag voorlopig vrijgelaten. De voormalige commandant is een belangrijk figuur in het onderzoek naar de vliegtuigramp en wordt in Oekraïne vervolgd voor zijn deelname aan de strijd in O0st-Oekraïne. Een rechter in Kiev zegt dat Tsemach direct moet worden vrijgelaten in afwachting van het onderzoek, melden Oekraïense media.

Vorige week dook Tsemachs naam op in een grote gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne. Moskou zou op het laatste moment om zijn uitlevering verzocht hebben. Dat is opmerkelijk, aangezien hij een Oekraïens staatsburger is.

Belangrijke getuige

Fred Westerbeke, de Nederlandse hoofdofficier van het Joint Investigation Team (JIT) dat de MH17-ramp onderzoekt, besloot vrijdag een brief te sturen naar de Oekraïense justitie om duidelijk te maken dat Tsemach niet meer alleen getuige, maar ook verdachte is. Het zou daarom van het ‘hoogste belang’ zijn dat het JIT hem kan spreken over het neerhalen van MH17, waarbij 298 mensen omkwamen. Veertig Europarlementariërs riepen president Zelenski woensdag in een brief ook op om Tsemach niet over te dragen aan Rusland.

Tsemach was eerder deze zomer door speciale eenheden van het Oekraïense leger opgepakt in Oost-Oekraïne. In 2014 was Tsemach luchtafweercommandant. Hij zou hebben meegeholpen bij het afvoeren van de Boek-installatie die het vliegtuig uit de lucht schoot.

Het JIT wil nog niet reageren op de ontwikkeling. Een woordvoerder zegt aan NRC ‘eerst af te wachten wat er gaat gebeuren’ met Tsemach in Oekraïne.