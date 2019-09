‘Monster’ van Loch Ness mogelijk slechts reuzenpaling

Er kan een nieuw hoofdstuk toegevoegd worden aan de oeroude saga rond het monster van Loch Ness. Mogelijk was het ‘monster’ niet meer dan één of meerdere reuzenpalingen. Dat blijkt uit een grondige analyse van DNA-stalen door een internationaal team van onderzoekers.

De wetenschappers verzamelden op verschillende dieptes van het beroemde meer in de Schotse hooglanden ongeveer 300 waterstalen om DNA van levende wezens te vinden, zoals in fragmenten van huid, schubben, pluimen, uitwerpselen of urine.

‘In de verste verte’ werden er geen aanwijzingen gevonden dat in Loch Ness dinosaurussen zoals bijvoorbeeld de plesiosaurus zouden hebben kunnen overleefd, aldus Neil Gemmell, professor genetica aan de Nieuw-Zeelandse universiteit van Otago en leider van het project. De these van een dinosaurus is één van de populairste theorieën om het mysterie van ‘Nessie’ te verklaren.

Neil Gemmell, professor genetica aan de Nieuw-Zeelandse universiteit van Otago, leidde het project. Foto: AFP

De onderzoekers vonden echter wel een ‘aanzienlijke hoeveelheid’ DNA van palingen in het meer. ‘Onze gegevens tonen niet hoe groot die palingen zijn. Maar uit de pure hoeveelheid materiaal blijkt wel dat we de mogelijkheid niet kunnen uitsluiten dat er in Loch Ness reuzenpalingen leven’, aldus Gemmell. Het spoor van de palingtheorie bestaat al langer. De wetenschappers willen dat pad nu verder bewandelen.

Loch Ness is zowat 230 meter diep en zeer donker. De eerste overlevering over een vermeend monster in het meer dateert al van bijna 1.500 jaar geleden. Met de ontsluiting van de regio in de jaren dertig nam het aantal meldingen enorm toe en nam het ‘Nessie’-mysterie steeds grotere proporties aan. Intussen claimen duizenden mensen het beest gezien te hebben, vooral tijdens de zomer. Foto’s die het bestaan van het monster moeten aantonen, werden ontmaskerd als vervalsingen of verkeerde interpretaties.