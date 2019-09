‘Eat! Brussels, Drink! Bordeaux’ voor laatste keer in Warandepark

Tientallen chefs, patisseries en wijnhandelaars hebben hun tenten opgeslagen in het Brusselse Warandepark voor de achtste editie van ‘Eat! Brussels, Drink! Bordeaux’.

Nog tot zondagavond kan het publiek daar hun gerechten en wijnen ontdekken. Onder de bekende namen van de Brusselse gastronomie zal Olivier Vanklemput van Viva M’Boma een gerecht met lamsvlees aanbieden, en zal Dirk Myny van de Brigittines zorgen voor een warme koolsalade met geuze, wulken en gedroogde worst. Nathan Urbanowiez en Guillian Mollet van Sanzaru bereiden een wonton van gevogelte en garnalen.

Het evenement verwelkomt ook chefs van steden en regio’s die bilaterale betrekkingen onderhouden met het Brusselse Gewest. Wie een gerecht van buiten Europa wil proeven kan ook terecht in het internationaal dorp.

Bordeaux

Elk gerecht kost negen euro en er is ook een Wine Pass die zowel de kenners als de leken laat proeven van de Bordeauxstreek. De wijnbouwers kijken uit naar het evenement. ‘Ze weten dat het Belgische publiek bestaat uit wijnliefhebbers en -kenners, die houden van genieten’, zegt Stéphane Delvaux, voorzitter van de vereniging Bordeaux grands événements.

Elk jaar worden er 23 miljoen flessen wijn uit de Bordeauxstreek naar België geëxporteerd. Ons land is aldus een van de belangrijkste afnemers. Tijdens het festival wordt aangetoond hoe toegankelijk de wijnen uit Bordeaux zijn en vooral hoe goed ze bij de gerechten van de Brusselse toprestaurateurs passen.

Behalve de proeverijen zal het evenement ook een wedstrijd voor beste garnaalkroket van Brussel organiseren, waaraan zaterdag 19 restaurants zullen deelnemen. Daarnaast zorgt de ‘Ecole du Vin de Bordeaux’ dagelijks voor wijnworkshops en zorgen mixologen zondag voor een voorsmaakje van de Brussels Cocktail Week.

Het evenement is geopend van ‘s middags tot 23 uur van donderdag tot zaterdag en tot 21.30 uur op zondag. Het volledige programma ontdekt u op de website. Het is overigens de laatste keer dat het festival, dat volgens de organisatie jaarlijks ongeveer 100.000 mensen lokt, in het Warandepark plaatsvindt. Volgend jaar verhuist het evenement naar de site van Tour&Taxis.