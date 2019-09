TV-tips. De vier losers zijn terug

Matteo Simoni, Bart Hollanders, Stef Aerts en Rik Verheye staan vanaf vandaag weer paraat om hun lichaam te verkopen voor uw vertier.

1 WHITNEY: CAN I BE ME

Canvas 22.35-0.20 uur

Whitney Houston was een van de grootste r&b-zangeressen ooit, maar haar turbulente privéleven overschaduwde haar glansrijke carrière. Drugs- en drankmisbruik betekenden uiteindelijk haar ondergang.

2 MERCI VOOR DE MUZIEK

Eén 20.40-21.25 uur

Eén bracht de vrolijke troubadour Bart Peeters samen met de vrolijke hipster Nora Gharib om acht weken lang Vlamingen te verrassen, te helpen en te bedanken met muziek. En er is zelfs een rol weggelegd voor koningin Mathilde.

3 CALLBOYS 2

Vier 20.35-21.35 uur

De vier losers staan weer paraat om hun lichaam te verkopen voor uw vertier, want Jan Eelen wist Matteo Simoni, Bart Hollanders, Stef Aerts en Rik Verheye samen te krijgen voor een tweede seizoen van Callboys.

4 TERZAKE

Canvas 20.00-21.00 uur

Op maandag 5 september 1994 gingen bij de openbare omroep twee nieuwe programma’s van start die zouden uitgroeien tot Vlaamse televisiemonumenten: Blokken op het toenmalige TV1 en Terzake op TV2. 25 jaar later vieren ze allebei hun zilveren jubileum. Vanavond presenteren Kathleen Cools en Annelies Beck samen een extra lange uitzending mét publiek. De focus ligt op de relevantie van het programma vandaag.

5 DE AFSPRAAK

Canvas 21.00-21.50 uur

Een NIP-test is bedoeld om het syndroom van Down bij ongeboren baby’s op te sporen, maar blijkt ook veel genetische informatie over de moeder bloot te leggen. Willen we al onze afwijkingen wel kennen? Professor medische filosofie Ignaas Devisch en professor genetica Sonia Van Dooren debatteren.

Dankzij #MeToo gaat er meer en meer aandacht naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Saskia De Coster schreef voor Knack een verhaal over grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld.

De klimaatcrisis roept bij iedereen allerlei gevoelens op. Veel mensen gaan er vanuit dat zij er individueel niets aan kunnen veranderen. Schrijver Jonathan Safran Foer spreekt dat tegen. In zijn nieuw boek ‘Het klimaat zijn wij’ wijst hij op de grote rol die onze vlees- en zuivelconsumptie speelt.