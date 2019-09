Technologiereuzen helpen Amerikaanse verkiezingen beveiligen

Amerikaanse technologiereuzen bieden hun hulp aan om de komende presidentsverkiezingen beter te beschermen tegen digitale inmenging. De FBI en andere overheidsdiensten hebben daarover samengezeten met de bedrijven. Een scenario zoals in 2016 moet zo vermeden worden.

De Amerikaanse overheid is vastbesloten om een herhaling van de Russische inmenging bij de vorige presidentsverkiezingen te vermijden. Het heeft daarover samengezeten met Facebook, Google, Twitter en Microsoft. Zij moeten helpen om de kwetsbaarheden in het systeem te verhelpen. Die werden eerder dit jaar door een Senaatscommissie blootgelegd.

De ontmoeting vond plaats in het hoofdkwartier van Facebook, zo meldt Bloomberg. Ambtenaren van de FBI, het Department of Homeland Security (DHS) en het Office of the Director of National Intelligence waren afgezakt naar Menlo Park, Californië. De focus van de vergadering met de technologiereuzen lag op de mogelijke manipulatie van de presidentsverkiezingen.

‘De vergadering bouwt verder op onze voortdurende toewijding om samen te werken met de industrie en overheid’, liet Facebook weten in een mededeling aan NBC. Eenzelfde geluid was ook te horen bij de andere technologiebedrijven. ‘Dit is een gezamenlijke inspanning als reactie op een gedeelde dreiging, en we zijn vastbesloten om ons steentje bij te dragen’, zei een woordvoerder van Twitter. ‘Het bedrijf is nu constant waakzaam voor inmenging.’

De vergadering vond vijf maanden voor het begin van de presidentsverkiezingen plaats. Dan worden er voorverkiezingen gehouden bij de Democraten. ‘We hebben een uitgebreide strategie ontwikkeld om huidige kwetsbaarheden weg te werken en manieren te zoeken om nieuwe bedreigingen te snel af te zijn’, aldus Nathaniel Gleicher, hoofd cyberbeveiliging bij Facebook.

De technologiebedrijven richten zich op twee aspecten van verkiezingsmanipulatie. Het eerste is de beveiliging van apparatuur die gebruikt wordt voor de verkiezingen. Dit is een bevoegdheid van de staten en laat in vele gevallen te wensen over. Ten tweede willen de technologiebedrijven de verspreiding van foutieve informatie tegengaan. Vooral op sociale media wordt getracht om kiezers te beïnvloeden met nepnieuws.

Sinds de presidentsverkiezingen van 2016 is er veel aandacht voor buitenlandse, vooral Russische, inmenging. Een Senaatscommissie oordeelde eerder dit jaar dat de Amerikaanse overheid onvoorbereid was op elk niveau. De voormalige speciale aanklager van het Rusland-onderzoek, Robert Mueller, zei daarover dat Russische inmenging een van de grootste bedreigingen is voor de Amerikaanse democratie.