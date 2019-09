Van Branteghem verwacht topprestaties tijdens Memorial Van Damme, Thiam wil zich laten zien: “Ik ben gemotiveerd”

Vrijdagavond zakken de atletiekliefhebbers af naar het Koning Boudewijnstadion voor de 43e editie van de Memorial Van Damme. Cédric Van Branteghem verwacht hoogstaande competities. Dat verklaarde de meetingdirecteur donderdag in het hotel Crowne Plaza Brussels - Le Palace.

“Bijna alle beste atleten zijn aanwezig, op enkele uitzonderingen na”, aldus Van Branteghem. “En ze zijn in vorm en niet vermoeid zoals dat vaak het geval is na de grote kampioenschappen.” Binnen drie weken staat het WK in Doha nog op het programma, een piekmoment voor de meeste atleten. “In een goed gevuld stadion verwachten we veel topprestaties, net als vorige week in Zürich (dat samen met Brussel de finale van de Diamond League organiseert, nvdr.).”

Met het WK in Doha in aantocht verwacht Van Branteghem heel wat strijd. “Je belangrijkste concurrenten verslaan op drie weken van het WK geeft een groot psychologisch voordeel.”

Foto: BELGA

De opvolger van Wilfried Meert beschouwt het hoogspringen bij de vrouwen als één van de hoogtepunten. Daarin neemt olympisch, Europees en wereldkampioene zevenkamp Nafi Thiam het op tegen onder anderen wereld- en Europees hoogspringkampioene Maria Lasitskene. In juni scherpte Thiam haar persoonlijk record aan tot 2m02. “Ik denk dat het een open strijd wordt voor de tweede en derde plaats. Op de startlist is Thiam tweede. Misschien kan ze dichtbij het Belgisch record van 2m05 van Tia Hellebaut komen in haar laatste test voor Doha.”

“Om van een geslaagde editie te spreken, hebben we enkele beste wereldjaarprestaties en nog enkele WK-tickets voor de Belgen nodig. En bij het verlaten van het stadion moet je bij het publiek horen dat ze records gezien hebben, dat ze zich geamuseerd hebben en dat het concert goed was”, besloot Van Branteghem.

Thiam beschouwt Memorial als ideale voorbereiding op Doha

Olympisch, Europees en wereldkampioene zevenkamp Nafi Thiam komt vrijdag op de 43e editie van de Memorial Van Damme in actie in het hoogspringen. Ze bereidt zich in Brussel voor op het WK atletiek in Doha, waar ze binnen een kleine maand haar wereldtitel op de zevenkamp verdedigt. “Als de omstandigheden goed zijn, is het mijn doel om 2m00 te springen. Maar met 1m95 zou ik al heel tevreden zijn”, zo verklaarde ze donderdag op een persconferentie.

“De voorbije jaren kwam de Memorial na mijn vakantieperiode, ik was toen niet in vorm. Maar nu voel ik me echt goed. Ik ben gemotiveerd om voor de Belgische supporters te presteren. En ik wil hun steun meenemen naar Doha.”

Foto: BELGA

Vorig jaar won Thiam de niet erg sterk bezette hoogspringcompetitie van de Memorial met een sprong van 1m89. Dit jaar neemt Thiam het op tegen onder anderen wereld- en Europees kampioene Maria Lasitskene. In juni scherpte Thiam haar persoonlijk record aan tot 2m02. Dit seizoen deed enkel Lasitskene met 2m06 beter.

“Als ik het opneem tegen de beste specialistes van een bepaalde discipline, dan helpt dat voor de zevenkamp”, aldus de Naamse. “Ik zit in een goede positie op die nummers, want mijn opponentes dwingen me het maximum te geven en tegelijkertijd heb ik niet de stress dat ik hen moet kloppen.”

“Dit is de beste voorbereiding op het WK in Doha”, vervolgde ze. “Maar garanties biedt dit niet. Vorig jaar sprong ik 2m01 in Götzis en 1m97 in Parijs, terwijl ik op het EK maar 1m91 sprong.” Thiams focus ligt al volledig op Doha. “Dat is één van mijn sterke punten. Niets kan me afleiden van mijn doelstelling.”

Op de Diamond League-meeting in Birmingham verbeterde Thiam in augustus tweemaal het Belgisch record verspringen (6m74 en vervolgens 6m86). Brittney Reese, wereldkampioene in de discipline, verklaarde donderdag op het persmoment dat Thiam binnenkort zeker 7m00 aankan. “Ik ben het eens met haar”, reageerde Thiam. “Als ik het einde van mijn sprong, meer bepaald het neerkomen, weet te perfectioneren, dan is dat mogelijk.”