Door de week verkoopt hij verf en behang in zijn decoratiewinkel in Overijse, maar in het weekend springt Luc Maisin (62) gemakkelijk vijftien keer uit een vliegtuig. Die training leverde hem goud op het WK speedskydiven op. Luc heeft ondertussen zijn record verstevigd met 496 kilometer per uur. De video hierboven toont hoe hij aan deze enorme snelheden naar beneden duikt.