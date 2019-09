Frankrijk bouwt ploeg voor WK wielrennen rond wereldtopper Julian Alaphilippe

De Franse bondscoach Thomas Voeckler rekent tijdens de wegrit op het WK wielrennen, op 29 september in het Engelse Yorkshire, op speerpunt Julian Alaphilippe. Ook Rémi Cavagna en Florian Sénéchal, zijn ploegmaats bij Deceuninck-Quick Step, verdedigen de Franse kleuren.

De 27-jarige Alaphilippe, nummer 1 in het UCI-klassement, heeft dit jaar de goede vorm beet. Hij won twaalf wedstrijden waarbij de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl.

Voeckler heeft in zijn selectie ook plaats voor Julien Bernard, Tony Gallopin, Christophe Laporte en Anthony Roux. “Ik heb voor een groep gekozen die klaar is om 100% voor Julian te werken”, verklaarde de T1. “We mikken met hem op de titel, al willen we Julian niet alle druk op de schouders leggen.”

Pierre Latour en Benjamin Thomas zijn de Franse vertegenwoordigers in de tijdrit.

Franse selectie:

Wegwedstrijd: Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna en Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), Christophe Laporte (Cofidis), Anthony Roux (Groupama-FDJ). Aanduiding achtste renner volgt later.

Tijdrit: Pierre Latour (AG2R La Mondiale), Benjamin Thomas (Groupama-FDJ)