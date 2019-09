Gent-Wevelgem start voortaan in Ieper

Gent-Wevelgem start vanaf volgend jaar in Ieper. De stad en de organisatie van de WorldTour-wedstrijd hebben een overeenkomst gemaakt voor de volgende zes jaar. Ieper betaalt ieder jaar 100.000 euro, bedrag dat jaarlijks wordt verhoogd met 10.000 euro. Gent-Wevelgem In Flanders Fields verlaat daarmee na 17 jaar Deinze als startplaats. Met de keuze voor vredesstad Ieper wordt veel meer onderstreept dat ‘Gent-Wevelgem In Flanders Fields’ een wedstrijd is die een stevige band heeft met de oorlogsvelden van de eerste wereldoorlog.

De wedstrijd start dan wel in Ieper, de naam Gent-Wevelgem blijft behouden. Daarover was volgens mede-organisator Lode Langedock ook geen discussie. ‘Gent-Wevelgem is eigenlijk al 85 jaar een sterk, beschermd merk, dat internationaal ook dusdanig wordt herkend en erkend. We konden ons dus veroorloven uit een andere stad te starten dan Gent, wat we trouwens met Deinze al zeventien jaar lang deden.’

Langedock benadrukt dat Gent-Wevelgem de voorbije zeventien jaar met Deinze en haar burgemeester jan Vermeulen (CD&V) een zeer goede partner had, maar het contract was ten einde, en met Ieper bood zich een unieke kans aan. ‘Ieper, dat is de kers op de taart. Het geeft ons enorm de kans om ons als vredeskoers te etaleren, en onze baseline In Flanders Fields verder uit te werken.’

De stad Ieper van haar kant zegt door het wegvallen van de Great War Remembrance Race middelen te hebben om de start te kunnen organiseren. Die Great War Remembrance werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, maar hield na één jaargang op te bestaan, onder meer wegens problemen op de wielerkalender.

Identiek parcours

Door het inruilen van Deinze voor Ieper moet volgens Langedock niet veel aan het parcours worden veranderd. ‘Het blijft voor 95% identiek aan de huidige editie. Ons DNA blijft overeind. We zijn de koers die door de vlakten van de Moeren gaat, de Kemmelberg en het Heuvelland verwerkt en sinds enkele jaren ook naam heeft gemaakt met de onverharde Plugstreets.’

De renners starten volgend jaar op de Grote Markt en verlaten Ieper via de Menenpoort. Dat biedt kans op unieke luchtbeelden. Ieper heeft bovendien het voordeel dat er nog verder kan gewerkt worden aan de VIP-accommodatie en andere omkadering. De markt is daarvoor groot genoeg. Lode Langedock: ‘We hebben met Ieper een keuze van het hart gemaakt. Het financiële aspect was niet doorslaggevend. We willen met Ieper ook een lange termijn-samenwerking. We hebben nu een overeenkomst van zes jaar die de volgende gemeenteraadsverkiezingen voorbijgaat. Door elk jaar 10.000 euro meer te vragen, willen wij ons ook engageren om het event in Ieper nog te doen groeien.’

Volgens burgemeester Emmily Talpe (Open VLD)- wil Ieper overigens een meerdaags event bouwen rond Gent-Wevelgem In Flanders Fields.

Zeven koersen op één dag

Gent-Wevelgem In Flanders Fields werd voor het eerst georganiseerd in 1934. Jaren was gent de startplaats, in 2003 werd naar Deinze getrokken. Negen jaar geleden verhuisde de wedstrijd van de woensdag naar de zondag. In 2017 introduceerden de organisatoren de Plugstreets, de onverharde wegen. De wedstrijd staat in het peloton hoog aangeschreven, en mag zich volgens mede-organisatorLuc Gheysens gerust op gelijke hoogte zetten als de Grote Vijf, met Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije.

Het meest spraakmakende initiatief namen de families Langedock-Gheysens echter in 2016 door in één dag tijd liefst zeven wedstrijden te organiseren, en meer dan 1000 renners en rensters de kans te geven te koersen. Heren elite, dames elite, beloften, juniores, nieuwelingen, dames juniores en dames nieuwelingen kregen een koers, en de organisatie mikte meteen ook hoog door die wedstrijden een internationale allure te geven. Het concept van de zeven wedstrijden blijft overeind, met Ieper als centraal punt.

Flanders Classics maakt er de laatste jaren ook een punt van in voorstelling en ceremonies het dameswielrennen gelijk te schakelen met het herenwielrennen. Dat zal ook in Ieper gebeuren bij de nieuwe start.

De volgende editie van Gent-Wevelgem In Flanders Fields wordt zondag 29 maart 2020 gereden.