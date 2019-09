Verdachte vrijgesproken voor aanranding tijdens Gentse Feesten

Een man die beschuldigd werd van de aanranding van een vrouw tijdens de voorbije Gentse Feesten, is vrijgesproken. Volgens de rechter zijn er onvoldoende bewijzen van zijn schuld.

De man was gedagvaard in snelrecht maar was niet aanwezig bij de behandeling van de zaak twee weken geleden. Het openbaar ministerie vorderde 12 maanden cel omdat de verdachte de borst van een vrouw zou betast hebben. Hij werd geïdentificeerd na analyse van de camerabeelden van de politie.

De verdachte ontkende de feiten tijdens zijn verhoor door de politie. Hij verklaarde dat hij zich een weg probeerde te banen door de drukte, en dat hij alleen per ongeluk de vrouw had aangeraakt aan de borst.

De rechtbank correctionele rechtbank oordeelde donderdag dat de verklaringen van getuigen niet overeenstemden en er onvoldoende bewijzen waren, en sprak de man vrij.