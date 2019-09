Broer van Boris Johnson stapt uit politiek

Terwijl ouder broer Boris Johnson aanstuurt op een harde brexit, voerde Jo Johnson bij het brexit-referendum in 2016 campagne voor het ‘remain’-kamp en is hij nu voorstander van een tweede referendum.

Wat hij en Boris de afgelopen maanden wel gemeen hadden, was hun verzet tegen het brexit-akkoord van premier Theresa May - maar dan wel om verschillende redenen.

In november vorig jaar nam Jo Johnson als minister ontslag uit de regering-May maar hij werd door zijn broer opnieuw opgevist toen die enkele weken geleden premier werd. Het is niet duidelijk of de jongste van de Johnson-broers meteen opstapt uit de regering, waar hij staatssecretaris is, of aanblijft tot er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout