Cara Delevingne is bestbetaalde Britse model

Cara Delevingne spendeert meer tijd aan haar acteercarrière dan modellenwerk, en dat is blijkbaar niet slecht voor haar bankrekening. Ze verdubbelde in 2018 haar inkomsten ten opzichte van het jaar ervoor.

Cara Delevingne was lange tijd een van de meestgevraagde gezichten in de modewereld, maar nam in 2015 gas terug om zich te concentreren op het uitbouwen van een acteercarrière. Met succes, ze speelde intussen mee in een handvol films waaronder Paper towns, Valerian en Suicide squad.

De combinatie van die jobs is ook te merken aan haar bankrekening: de 27-jarige Delevingne verdiende vorig jaar 21,5 miljoen Britse pond (24 miljoen euro), bijna een verdubbeling van haar inkomsten in 2017, zo blijkt uit documenten van Companies House, de Britse databank voor ondernemingen die in handen vielen van The Sun. Op dagbasis kwam er dus telkens 59.000 pond bij.

Overigens verdient Delevingne niet enkel met haar modellenwerk en acteren, ze is samen met haar zussen ook directeur van haar vaders vastgoedbedrijf. Het verklaart meteen ook waarom ze als bestbetaalde Britse model collega’s Kate Moss en Rosie Huntington-Whiteley ver achter zich laat. Zij verdienden vorig jaar respectievelijk 9 en 8 miljoen Britse pond.