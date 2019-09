Man (51) pas na vier weken dood aangetroffen in woning

Een 51-jarige man werd zondag dood in zijn woning in het West-Vlaamse Veldegem gevonden. De man stierf een natuurlijke dood, maar het duurde vier weken voor hij werd gevonden.

Ongeveer vier weken lag Kurt W. dood in zijn woning voor hij zondagavond werd gevonden. Het waren de kinderen van de man die merkten dat er iets niet pluis was. Ze kregen geen gehoor toen ze hem belden en toen ze naar zijn woning in de Hutstraat in Veldegem trokken, merkten ze al snel hoe dat kwam. Hun vader was overleden en lag alleen in zijn huis.

De politie werd gewaarschuwd en startte aanvankelijk een onderzoek. Maar dat werd al snel afgerond. ‘De doodsoorzaak blijft weliswaar onbekend’, zegt Lien Vermeersch, woordvoerster van de politiezone Het Houtsche. ‘Die man was nog maar 51 jaar oud. Maar bij ons gaat het niet om een verdacht overlijden. Dat werd onderzocht en werd uitgesloten. Er was geen sprake van kwaad opzet.’

Garagepoort open

Uit de post in de brievenbus kon de politie afleiden dat de man ongeveer vier weken eerder overleden moet zijn. Hij werkte niet en had met weinig mensen contact. Daardoor werd dat niet meteen opgemerkt. ‘Hij was nogal op zichzelf. Dus het was niet uitzonderlijk dat we hem een tijdje niet zagen’, zegt een van de buren. ‘Zijn luikjes vooraan bleven wel de hele tijd naar beneden. Maar het was zodanig warm dat dat hier eigenlijk ook het geval was. Dus daar stelden we ook niet meteen vragen bij.’

Kurt W. kwam een drietal jaar geleden vanuit Adegem naar Veldegem wonen. Hij had met een persoon in de straat wel een goed contact. ‘Hij hield van witte porto. Ik had twee flessen gekocht en nu en dan kwam hij een glaasje drinken”, zegt de man. “Ik had er eigenlijk wel mee te doen. Hij had heel wat tegenslagen. Toen ik hem even niet meer zag, dacht ik dat hij terug naar Adegem was. Zijn garagepoort stond al die tijd ook gewoon open. Ik vermoedde dat hij vertrokken was en alles had achtergelaten. Ik ben uiteraard niet zomaar bij hem naar binnen gegaan. Het is heel spijtig dat dit gebeurd is. En dat het zolang heeft geduurd voor hij gevonden werd.’

De familie wenste niet te reageren.