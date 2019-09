Maurice de haan mag blijven kraaien

Een rechtbank in Frankrijk heeft uitspraak gedaan over een ongewone burenruzie. Een haan is het onderwerp van het geschil. Buren klaagden dat hij te veel lawaai zou maken. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat zijn gekraai geen vorm van geluidsoverlast is.

Maurice, een haan, mag blijven kraaien. Tot blijdschap van Corinne Fesseau, eigenaar van het dier. ‘Ik ben sprakeloos’, zei Fesseau na afloop van de rechtszaak. ’Het is een overwinning voor iedereen die in dezelfde situatie zit als ik.’

Fesseau woont al heel haar leven in Saint-Pierre-d’Oléron, op het eiland Oléron voor de Franse westkust. Sinds twee jaar vormt de haan het onderwerp van een conflict met buren, een gepensioneerd koppel uit Parijs. Zij klagen over het geluid dat de haan ’s morgens maakt. Uiteindelijk spande het koppel een rechtszaak aan tegen Fesseau en haar haan.

Het proces, bijgenaamd het ‘proces van de eeuw’, ging op 4 september van start in het Franse Rochefort (Charente-Maritime). Uitspraak werd een dag later verwacht. Intussen oordeelde de rechter dat het gekraai van de haan geen geluidsoverlast is. ‘Hij heeft gewonnen’, klinkt het opgewekt bij de advocaat van de aangeklaagde familie. ‘De schuldeisers moeten bovendien duizend euro schadevergoeding betalen’.

Het proces van de eeuw beroert intussen heel Frankrijk. In de media wordt het proces op de voet gevolgd. Zo’n 140.000 mensen tekenden een petitie waarin ze steun uitspraken voor het dier. Er was zelfs een heus steuncomité aanwezig in de rechtszaal. Ook verschillende politici hebben zich uitgesproken over de kwestie. De burgemeester van Saint-Pierre-d’Oléron liet weten ’de manier van leven op het platteland te willen beschermen, met name rond de aanwezigheid van dieren op het erf’. Een andere burgemeester heeft aangekondigd de geluiden van het platteland te willen classificeren als nationaal erfgoed.

De haan is een heuse mascotte geworden van landelijk Frankrijk. Daar groeit de onvrede over de stedelijke elite en de politici in Parijs, die volgens hen geen voeling hebben met het platteland. Fesseau deelt dit gevoel. ‘Mijn haan is hier geboren en hij zal hier blijven’, zei ze eerder. ‘Er is geen sprake van dat iemand me van hem zal scheiden. Ik ga niet buigen voor die mensen die hier twee weken met vakantie komen.’

Maurice is niet het enige dier in Frankrijk dat aangeklaagd werd wegens geluidsoverlast. Eerder werd een rechtszaak aangespannen tegen een vrouw die eenden heeft rondlopen in haar tuin. Haar nieuwe buurman, ook een inwijkeling uit de stad, vroeg haar om een geluidsscherm te plaatsen. Toen ze dit weigerde klaagde hij haar aan. De zaak moet nog voorkomen.