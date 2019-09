17 januari 2020 is het zover: dan komt Bad Boys for Life uit in de cinema. Ondertussen verwennen de Antwerpse regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah ons al met een trailer met heel wat vaste ingrediënten van de ‘Bad Boys’ films: humor en snelle wagens. De hoofdrollen zijn ook in deze film weggelegd voor Will Smith en Martin Lawrence. Opvallend nieuw gezicht is Vanessa Hudgens die ooit beroemd werd door haar hoofdrol in High School Musical.