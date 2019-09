Al sinds afgelopen weekend ligt president Trump onder vuur na een tweet over orkaan Dorian. Trump waarschuwde daarin dat Alabama ook zwaar getroffen zou worden door de orkaan. Maar enkele minuten later liet de National Weather Service in Birmingham, de hoofdstad van de staat, weten dat dat niet klopt. Tijdens een persmoment, in de Oval Office op woensdag, kwam Trump daar nog even op terug. Met een bewerkte kaart in de aanslag.

Op een bepaald moment was Dorian uitgegroeid tot een orkaan van categorie vijf, iets wat ook Trump niet ontgaan was. Zo vertelde hij dat 'hij nog nooit van een orkaan van categorie vijf gehoord had'. Maar klopt dat wel? Wij doken even in het archief.