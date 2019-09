Havenarbeiders worden gewaarschuwd voor verspreiden beelden: ‘Risico’s zijn te groot’

Het waren uitzonderlijke beelden die een paar weken geleden rondgingen op sociale media: drugsuithalers die onder schot door de politie werden bevrijd uit een snikhete container. De beelden waren afkomstig van een dokwerker in de buurt, maar volgens Cepa, de werkgeversfederatie van de Antwerpse haven, is het posten van zulke beelden niet onschuldig: ze publiceren kan iemand in gevaar brengen, klinkt het stellig.

Het is kinderspel: in een vingerknip heb je dat unieke filmpje op je Facebookaccount staan. Wellicht goed voor tientallen likes en reacties, maar voor wie in beeld komt, kan dat grote gevolgen hebben ...