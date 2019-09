Onze landgenoot Stoffel Vandoorne was tijdens het raceweekend in België nog eens in de F1-paddock. Te gast, want in de Formule 1 zullen we Vandoorne als racepiloot niet snel zien terugkeren.

Stoffel Vandoorne was een rijzende ster en won enkele jaren geleden met veel overmacht het GP2-kampioenschap, de voorloper van de huidige Formule 2. Veel insiders voorspelden hem een grootse toekomst, Vandoorne was volgens sommigen zelfs een toekomstig F1-kampioen.

De realiteit vandaag is dat Stoffel Vandoorne na twee teleurstellende F1-seizoenen bij McLaren aan de kant werd geschoven voor de jonge Brit Lando Norris. Akkoord, een groot deel van die teleurstellende resultaten viel toe te schrijven aan het feit dat het McLaren F1-team de voorbije jaren helemaal niet competitief was.

Vandoorne zocht zijn heil ondertussen in de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1.Voor Vandoorne was het echter leuk om in Spa-Francorchamps terug in de F1-paddock te lopen, ook al zal hij er niet snel als F1-piloot naar terugkeren.

"Het is leuk om oude bekenden terug te zien," aldus Vandoorne tegenover 'Sporza'. "Maar missen doe ik het niet echt. Ik amuseer me goed in de Formule E."

Stoffel Vandoorne focust zich momenteel dan ook volledig op de Formule E. In die raceklasse wil hij zijn reputatie terug opkrikken en revanche nemen. Vandoorne wil zo de mindere periode bij het McLaren F1 team doen vergeten.

"Bitter ben ik niet. Ik rijd nu een mooi programma in de Formule E. Er ligt een mooie toekomst voor me, binnenkort zal ik er voor overwinningen en voor kampioenschappen kunnen vechten."

Voorlopig is het nog wachten op officieel nieuws maar we mogen bijna zeker stellen dat Vandoorne volgend jaar voor het Mercedes Formule E-team zal rijden. Mercedes maakt dan haar debuut in die raceklasse.

"Officieel nieuws kan ik nu nog niet brengen, maar alles komt in orde," besloot Vandoorne.

