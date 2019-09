Vijf uur lang zat de 57-jarige A. uit Wilrijk gekneld tussen het puin van zijn ingestorte huis. ‘Ik kon me niet bewegen in die donkere holte. Ik dacht ik ging sterven. Ik dank mijn leven aan een tafel.’

“Ik woonde op de eerste verdieping. Het plafond, het volledige appartement van mijn bovenbuurvrouw én het hele dak… Alles is dinsdag in één klap op mij terechtgekomen. Ik zag een lichtflits in de keuken ...