Alweer vier mensen afgedankt bij Anderlecht

Anderlecht haalt nog eens de borstel door het werknemersbestand. Na perschef Marie Verbeke zijn er nog drie mensen opzijgezet. Teammanager Gunter Van Handenhoven is de bekendste naam.

Voor alle duidelijkheid: de ontslagen hebben niets te maken met het vroegtijdig uitlekken of het missen van de transfer van Mbaye Diagne. Gunter Van Handenhoven (40) was niet de teammanager die de spits zondag moest gaan ophalen in Brussel-Zuid en hem liet ontsnappen naar Brugge. Anderlecht heeft meerdere teammanagers, onder meer Tom Colpaert. Die overbezetting was wel een probleem.

Speler-manager Vincent Kompany bombardeerde deze zomer bovendien zijn jeugdvrienden Rodyse Munienge en Floribert Ngalula tot zijn persoonlijke (sportieve) assistenten. Zo viel de grond weg onder Van Handenhovens voeten en uiteindelijk was Anderlecht niet meer tevreden over de manier waarop hij zijn functie invulde. Dat geldt ook voor perschef Marie Verbeke en materiaalman Simon Schoonjans, die de laan werden uitgestuurd.

Deze drie mensen verloren deze week hun job, maar recent nam Anderlecht in alle stilte ook afscheid van Aaron Kanwar, de International Development Manager van de club. De man die vroeger voor Nike werkte, moest het project RSCA International leiden. U weet wel: samenwerking met een Chinese club, een jeugdacademie in de USA, samenwerken met voetbalbonden om Anderlecht te promoten… Daarvoor werden wel enkele stappen gezet, maar dat leidde nog tot niets groots en Aaron Kanwar had er amper verdienste aan.

Vorig weekend pakte Anderlecht nog de eerste drie punten van het seizoen na een overwinning tegen Standard.