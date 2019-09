1.700 vervroegd vrijgelaten gevangenen moeten terug naar Filipijnse cel

De politie in de Filipijnen gaat op zoek naar meer dan 1.700 veroordeelde gevangenen die vervroegd de gevangenis hebben mogen verlaten. President Rodrigo Duterte heeft hun arrestatie bevolen nadat er beschuldigingen opgedoken waren dat bij de vrijlating van de gevangenen corruptie in het spel was.

Er ontstond vorige maand ongerustheid in de Filipijnen over verschillende veroordeelde gevangen die de cel hebben mogen verlaten omwille van goed gedrag. Maar in sommige gevallen ging het om daders van erg zware misdrijven. Zo is er de zaak van een oud-burgemeester die in 1993 een universiteitsstudente verkrachtte en haar en haar vriend vermoordde. Ook drie mannen die in 1997 twee zussen verkrachtten en vermoordden zijn op vrije voeten.

President Duterte liet deze een decreet uitvaardigen dat een einde maakte aan de vervroegde vrijlating van veroordeelde gevangenen. ‘Op bevel van de president hebben alle politiediensten van het land de opdracht gekregen om onmiddellijk op zoek te gaan naar de zowat 1.700 gevangenen die gebruik konden maken van de wet op de vervroege invrijheidsstelling’, zegt de woordvoerder van de nationale politie.

De ex-gevangenen krijgen twee weken de tijd om zich te laten inrekenen. ‘Wie ervoor kiest zich niet over te geven, zal als een ontsnapte gevangene beschouwd worden’, waarschuwt de politie.