Onderzoek naar Belgische prins die zwart geld verborg

Het federaal parket is een onderzoek begonnen naar het netwerk rond de Belgische prins Henri de Croÿ. Rijke Belgen - van ondernemers tot hoge adel - konden bij de prins terecht om zwart geld te verbergen.

Dat schrijft De Tijd donderdag. In juni raakte bekend hoe zo miljoenen zijn verborgen op rekeningen in belastingparadijzen en hoe het geld discreet werd uitgegeven via anonieme kredietkaarten en leveringen van cash die de prins regelde.

Het parket zal nog deze maand via het Franse gerecht proberen de gelekte documenten te bemachtigen die de praktijken van de prins blootleggen, schrijft de krant.

De woordvoerder van het federaal parket geeft geen commentaar. Ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wilde niets kwijt over de zaak in een parlementair antwoord aan Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) liet wel weten dat de Bijzondere Belastinginspectie ‘alle wettelijke middelen zal aanwenden’ om de gelekte documenten te pakken te krijgen en eventuele Belgische klanten van de prins te ontmaskeren.