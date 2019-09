Dodental op de Bahama’s stijgt naar twintig, 70.000 mensen in humanitaire nood

De orkaan Dorian laat de Bahama’s compleet gehavend achter.

Op de Bahama’s kwamen al zeker twintig mensen om als gevolg van orkaan Dorian, melden diverse media. Op de Abaco-eilanden vielen zeventien dodelijke slachtoffers, op het eiland Grand Bahama drie. Minister van Gezondheid Duane Sands vermoedt dat het aantal dodelijke slachtoffers nog zal oplopen.

Volgens de Verenigde Naties hebben 70.000 mensen dringend nood aan voedsel, onderdak en medische hulp. Mark Lowcock, adjunct secretaris-generaal voor humanitaire zaken bij de United Nations stelt dat de infrastructuur van hele gemeenschappen werd verwoest of onder water staat. ‘Een van de onzekerheden is waar de bewoners nu zijn en hoe we hen kunnen bereiken.’

Chaos

Na de doortocht van Dorian lijkt de chaos op de Bahama’s moeilijk te overzien. Tientallen mensen zochten via Facebook naar informatie over vermisten. ‘Er is geen coördinatie, geen communicatie en als dat zo blijft, zal de situatie alleen maar verergeren’, vertelde dokter Tricia Wesolek, van het reddingsteam Acute Air Ambulance, nadat haar helikopter werd overspoeld door massa’s mensen op zoek naar medische hulp.

Orkaan Dorian bereikte zondag eerst de Abaco-eilanden in het noordoosten van de eilandenstaat. Hij bereikte toen windsnelheden tot 300 kilometer per uur. Daarmee behoorde de orkaan tot de gevaarlijkste categorie 5. Dorian geldt intussen als de zwaarste orkaan die de Bahama’s sinds het begin van de metingen heeft getroffen. Na de Abaco-eilanden trok de storm verder naar het eiland Grand Bahama. Pas woensdag liet Dorian de Bahama’s volledig achter zich, waarna de reddingsoperaties konden starten.