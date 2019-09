Honderdtal bewoners geëvacueerd na brand in flatgebouw in Koekelberg

Een brand in de garage van een appartementsgebouw noopte de brandweer tot evacuatie van een honderdtal bewoners.

De brand brak rond 22 uur uit in de garage van een flatgebouw van zeven verdiepingen in de Schmitzstraat. Vier personen werden licht geïntoxiceerd overgebracht naar het ziekenhuis, aldus brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De geëvacueerde bewoners worden opgevangen in de sporthal van de gemeente, waar het Rode Kruis hen bijstaat. De burgemeester kwam hen alvast een hart onder de riem steken.

De brandweer is nog steeds ter plaatse en gaat over tot controle en ventilatie. Nadien wordt bekeken wanneer de bewoners terug naar hun woningen kunnen terugkeren. Ook netbeheerder Sibelga is present door de aanwezigheid van een hoogspanningscabine.