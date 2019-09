04: Als voldoende bewegen zo belangrijk is, waarom doen we het dan niet?

Vijf keer per week een halfuur onafgebroken bewegen. Waanzinnig veel is dat niet, en we hebben er alle baat bij, maar toch doet amper één op de tien mensen dat.

We bewegen veel te weinig. En dat is niet goed. Niet voor ons lijf, maar ook niet voor ons brein. De Nederlandse professor neuropsychologie Erik Scherder maakt er zijn levenswerk van om een actievere levensstijl te prediken. Redactrice Sarah Vankersschaever sprak met hem. ‘Je hoeft niet naar de sportschool van mij. Neem gewoon de trap. Of ga te voet naar het werk.’ Maar als het zo simpel is, waarom doen we het dan niet?

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Sarah Vankersschaever | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Joris Van Damme, Fien Dillen | Audioproductie Joris Van Damme, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.