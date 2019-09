Benito Raman na eerste selectie voor Rode Duivels: “Ik had dit niet meteen verwacht”

Benito Raman wil zich de komende dagen in de kijker spelen van bondscoach Roberto Martinez. “Ik hoop niet dat het bij deze selectie gaat blijven”, verklaarde de 24-jarige aanvaller van Schalke 04, een nieuwkomer in de kern van de Rode Duivels, woensdag in het Belgian Football Center in Tubeke. De Belgen spelen vrijdag in San Marino en maandag in Glasgow tegen Schotland hun twee volgende EK-kwalificatiematchen.

“Ik ken verschillende spelers hier, waardoor ik me snel op mijn gemak voelde”, stak Raman van wal. “Ik ben hier dus goed opgevangen. De bondscoach heeft me ook al uitgelegd in welke rol hij me ziet, vooral op de linkerflank. Aan mij om nu te tonen wat ik in mijn mars heb.”

Anders dan die andere debutant in de selectie, Yari Verschaeren (Anderlecht) die pas komt piepen, gaat Raman al heel wat jaren mee. Na passages bij een hele reeks teams in België, waarbij AA Gent en Standard, ontbolsterde de aanvaller helemaal bij Düsseldorf. Met de Duitse ploeg dwong hij de promotie naar de Bundesliga af, waarna hij op het hoogste niveau indruk bleef maken. Dat leverde hem afgelopen zomer een knappe transfer op naar Schalke 04. In Gelsenkirchen begon Raman dit seizoen de drie competitiewedstrijden in de basis, waarin zijn team vier punten pakte.

“Toch had ik nu niet meteen een selectie verwacht”, bekende Raman. “Mijn eerste twee wedstrijden dit seizoen waren niet geweldig, en ik moest nog een beetje mijn plaats zoeken. Eigenlijk vond ik dat ik vorig seizoen, na een sterke terugronde, dichter bij een selectie stond. Toen dacht ik ‘waarom niet?’, maar nu had ik er eigenlijk geen rekening mee gehouden. In Duitsland ben ik veel volwassener geworden, rustiger ook. Ik ben nu meer prof en voel me vrijer dan in België. Ik heb al wat van de Duitse mentaliteit overgenomen.”

Raman hoopt het komende tweeluik op speelminuten, maar beseft dat de concurrentie voorin niet min is. “Ik heb geen specifieke verwachtingen. Als de trainer op me rekent, zal ik er staan. Maar ik zal niet ontgoocheld zijn zonder speelminuten. Ik zie deze selectie ook wel een beetje als een repliek op zij die in België niet in mij geloofden. Dit is het bewijs dat ik in Duitsland stappen heb gezet.”

De Duivels begonnen vlekkeloos aan het parcours richting EK en boekten vier zeges in evenveel wedstrijden. België klopte in eigen huis Rusland (3-1), Kazachstan (3-0) en Schotland (3-0). Tussendoor haalde het team van Martinez ook in Cyprus de volle buit (0-2). De Belgen (12 ptn) voeren groep I aan, voor Rusland (9), Kazachstan en Schotland (elk 6). Cyprus (3) en San Marino (0) sluiten de rangen.