Mathieu van der Poel zal zijn veldritseizoen wellicht pas vanaf 22 oktober aanvatten. “Eerst ga ik naar het WK, daarna doe ik mee aan het olympisch testevent mountainbike in Tokio, en dan neem ik een beetje rust.” Dat vertelde de veldrijder woensdagmiddag op een persmoment in de aanloop naar het WK wielrennen. “Ik zal op het WK uiteraard bij topfavorieten horen. Daar kan ik me wel in vinden”, vertelde de Nederlander van Corendon-Circus.