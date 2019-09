Koningin Mathilde maakt tv-debuut in programma Bart Peeters

Koningin Mathilde (46) krijgt een wekelijkse rubriek in ‘Merci voor de muziek’, het nieuwe tv-programma van Bart Peeters en Nora Gharib op Eén. Ze zal elke donderdag een kind op het koninklijk paleis ontvangen dat voor haar een instrument bespeelt. Het lijkt erop dat het koninklijk paleis een charmeoffensief is begonnen. Want het is opvallend hoe onze monarchie de jongste maanden de media opzoekt – denk aan Philippe Geubels, ‘Vive le vélo’ en de documentaire op de Duitse tv.

In de eerste uitzending van Merci voor de muziek leren we de achtjarige Stella uit Bornem kennen die wonderlijke tonen uit haar harp kan toveren. In de volgende afleveringen ontmoet de koningin twee vlotte accordeonistes, een vingervlugge pianiste, een uitmuntende cellist, een stoere rapper, een enthousiaste congaspeler en twee zangtalenten.

Bart Peeters en Nora Gharib kijken toe hoe Stella musiceert voor de koningin. Foto: VRT

Mathilde vertelt waarom ze meewerkt aan het programma: ‘Muziek leert de jongeren meer over zichzelf, over de andere en over hun plaats in de maatschappij. Of het nu popliedjes zijn, een fanfare of klassieke werken, maakt niet zoveel uit. Want muziek verbindt.’

Mathilde met Bart Peeters en Nora Gharib. Foto: VRT

‘Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat muziek jongeren echt op weg kan helpen in het leven. In mijn gesprekken met jongeren zie ik hoe verrijkend het is, wanneer ze muziek met elkaar delen. Muziek ontdekken, aanleren, een instrument bespelen, samen zingen: het helpt allemaal om je beter te voelen, zelfkennis op te doen, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, het gevoel te hebben dat je erbij hoort. En we weten hoe belangrijk dat is voor jongeren.’

Hiphop

Onze koningin ‘houdt duidelijk echt van muziek’, merkte Bart Peeters. ‘Ze kreeg alle mogelijke muzikale werelden op haar dak, van klassiek tot hiphop, van een achtjarig harpprinsesje tot een bijzonder enthousiast blind congaspelertje. Het begon allemaal voorzichtig, maar ik werd écht gelukkig toen ik merkte hoe snel alle protocol verdween door de warme chemie tussen Hare Majesteit en die jonge muzikantjes.’

Nora Gharib vult aan: ‘Natuurlijk hou je op voorhand rekening met het protocol, maar vanaf het begin was de sfeer meteen zeer aangenaam en relaxed. De kinderen voelden zich enorm op hun gemak mede omdat de koningin enorm veel humor heeft. En toch ook belangrijk: ik was enorm onder de indruk van haar kledingstijl.’

Charmeoffensief?

Het lijkt erop dat het koninklijk paleis een charmeoffensief is begonnen. Want het is opvallend hoe onze monarchie de jongste maanden de media opzoekt:

* Kobe Ilsen mag voor Over eten filmen achter de schermen van het staatsbanket dat ons koningspaar hield voor de Franse president Macron en zijn vrouw.

Mathilde begroet Kobe Ilsen. Foto: VRT

* Komiek Philippe Geubels viert op dezelfde dag (15 april) zijn verjaardag als koning Filip en mag daarom langskomen voor een audiëntie op het paleis. De vorst etaleert zijn droge humor. Op de opmerking dat hij met een privéchauffeur in de auto kan werken, reageert hij gevat: ‘Of ik doe alsof.’

Twee jarigen vieren samen feest. Foto: VRT

* Karl Vannieuwkerke mocht begin juli zijn talkshow Vive le vélo presenteren vanuit de tuin van het kasteel van Laken. Het was de dag dat de openingsrit aankwam voor de poorten van het kasteel. Koning Filip had zelf voorgesteld om zijn privédomein te openen voor de live-uitzending.

* Een cameraploeg mocht achter de schermen meekijken hoe koning Filip zijn jongste 21 juli-toespraak inblikte. En daarbij filmden de camera’s kroonprinses Elisabeth (17), die bij de opnames aanwezig was.

Foto: Belga

* Afgelopen zaterdag zond Duitslands populairste tv-zender ZDF een documentaire over koningin Mathilde uit. Drie kwartier, in volle prime time: het was ideale promotie voor het Belgisch koningshuis. Een opvallend fragment: Mathilde krijgt telefoon van Filip (‘Het is mijn echtgenoot’), en neemt niet op.

De documentaire over koningin Mathilde op de Duitse tv-zender @ZDF heeft zaterdagavond aardig gescoord: 1.820.000 kijkers. Nochtans was er stevige concurrentie van het Bundesliga-voetbal op concurrent ARD. Volgens de makers hebben ze veel positieve reacties ontvangen. pic.twitter.com/KxUH38KgTr — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) September 3, 2019

Merci voor de muziek, donderdag om 20.40 uur op Eén