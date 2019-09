Aan de kust van Zuid-Afrika kon een man op het nippertje ontsnappen aan erger, nadat een Brydevinvis plots naar boven dook. De vinvis was samen met enkele pinguïns aan het eten waar de man aan het duiken was.' Gelukkig was ik snel genoeg om weg te zwemmen', zei de duiker achteraf. Maar hij blijft heel positief over het hele gebeuren: 'Dit was de ervaring van mijn leven.'