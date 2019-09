Ariana Grande sleept Forever 21 voor de rechter voor opvoeren lookalike

De noodlijdende kledingketen Forever 21 heeft er nog een zorg bij. Zangeres Ariana Grande beschuldigt hen van het gebruik van haar naam, afbeelding en muziek zonder dat ze daar toestemming voor gaf.

Ariana Grande heeft in Los Angeles klacht ingediend tegen Forever 21 en het beautylabel Riley Rose (opgericht door de dochters van Forever 21-eigenaars) voor het onwettig gebruik van haar naam, afbeelding en muziek.

Daarbovenop zou de kledingketen ook een model hebben ingehuurd dat als twee druppels water op de 26-jarige zangeres lijkt om zo klanten te misleiden, klinkt het. Ze eist een schadevergoeding van tien miljoen dollar.

Volgens Grande had ze gesprekken over een marketingcampagne met Forever 21 en Riley Rose eind vorig jaar afgebroken omdat ze haar niet voldoende wilden betalen. Grande heeft meer dan 163 miljoen volgers op Instagram en nog eens 65 miljoen volgers op Twitter, en een groot deel daarvan is ook het doelpubliek van Forever 21 en Riley Rose.

De ketens zetten echter toch door en deelden minstens dertig niet-geautoriseerden beelden en video’s op hun websites en sociale media, onder meer uit twee videoclips van Grande. Voor andere beelden huurden ze een model in dat op Grande lijkt en dezelfde kenmerkende haarstijl werd aangemeten. ‘De intenties van Forever 21 waren duidelijk: ze wilden hun publiek wijsmaken dat Grande de keten en zijn producten steunt’, staat er in de aanklacht.

‘Forever 21 reageert niet op lopende rechtszaken’, luidt de reactie van het bedrijf, dat de aantijgingen evenwel wel betwist. ‘We zijn grote fans van Ariana Grande en hebben de voorbije twee jaar goed samengewerkt met haar licentiebedrijf. We zijn hoopvol dat we een oplossing kunnen vinden en in de toekomst nog steeds kunnen samenwerken.’

Amerikaanse media berichtten vorige week nog dat Forever 21 dichtbij een faillissement staat. De keten heeft 815 winkels in 57 landen.