Moeten scholen met veel anderstalige leerlingen beter ondersteund worden? Concentratiescholen doen hun best, maar boksen boven hun gewicht. ‘De ondersteuning is ruim onvoldoende voor de problematiek waarmee wij kampen.’

Het GO! Koninklijk Atheneum in Antwerpen heeft 73 procent leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands. Anderhalve kilometer verderop ligt het GO! Koninklijk Lyceum, dat 9,1 procent leerlingen ...