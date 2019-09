Anderlecht ontslaat nu ook teammanager Gunter Van Handenhoven

Na perschef Marie Verbeke heeft Anderlecht nog een medewerker aan de deur gezet. Gunter Van Handenhoven is niet langer de teammanager van paars-wit.

Er is met Tom Colpaert nog een andere teammanager bij Anderlecht. Dus de functie was in principe dubbel bezet. Colpaert kwam vorig jaar in het tijdperk van Luc Devroe over van Roeselare. Vanhandenhoven had behoorlijk lang zijn functie. Onder het vorige bestuur was er nog sprake om hem een belangrijkere rol te geven bij de club.

De 40-jarige Van Handenhoven, ex-speler van KV Mechelen, AA Gent, Metz, La Louvière, Lokeren en Roeselare, was sinds 2010 aan de slag bij paars-wit. Eerst als jeugdtrainer en sinds 2012 als teammanager.

Eerder deze week nam Anderlecht ook al afscheid van woordvoerster Marie Verbeke. Haar taken worden tijdelijk opnieuw overgenomen door David Steegen, die in november vorig jaar opgevolgd werd door Verbeke.

Overigens werd ook materiaalman Simon Schoonjans ontslagen.