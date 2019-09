Lichaam van olympische medaillewinnares gevonden in gebergte nabij Madrid

Het lichaam van de voormalige Spaanse skiester en olympische medaillewinnares Blanca Fernandez Ochoa is teruggevonden in een gebergte in de buurt van de hoofdstad Madrid, zo meldde de Spaanse krant El Pais woensdag op gezag van politiebronnen.

De 56-jarige Ochoa was al twee weken vermist. Ze werd voor het laatst gezien in de Aravaca-wijk in Madrid, nadien werd een massale zoekactie gestart.

Volgens El Pais zou haar lichaam gevonden zijn op de top van La Penota, een piek van 1.945m in het nationale park van de Sierra de Guadarrama. De doodsoorzaak is momenteel nog niet bekend.

Foto: EPA-EFE

Olympische Spelen

Blanca Fernandez Ochoa pakte op de Winterspelen van 1992 in het Franse Albertville brons op de slalom en werd zo de eerste vrouwelijke medaillewinnares uit Spanje op de Winterspelen. Tevens zou het tot de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse PyeongChang duren vooraleer Spanje nog eens een medaille zou pakken. In de snowboardcross was Regino Hernandez toen goed voor brons.

In de alpijnse ski was het de tweede en voorlopig ook laatste medaille. De eerste kwam op naam van haar broer Francisco, die in 1972 in Japan goud won op de slalom. In 2006 overleed hij op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker.