Boris Johnson en Jeremy Corbyn stonden woensdagmiddag opnieuw lijnrecht tegenover elkaar in het Lagerhuis. In de video hierboven ziet u de bijzondere scheldwoorden die de premier gebruikte om de oppositieleider te doen wankelen.

Johnson probeerde de leider van de oppositie, Jeremy Corbyn, op alle vlakken af te schilderen als een angsthaas die geen vervroegde verkiezingen aandurft. 'De enige "chicken" die ik hier zie, zit recht tegenover mij, beet Johnson Corbyn toe, nadat die een vraag had gesteld over de plannen voor een handelsakkoord met de VS. De Britten vrezen onder andere dat er met zo'n handelsakkoord chemisch behandelde Amerikaanse kippen zullen verkocht worden in het Verenigd Koninkrijk.

Ook bij de debatten dinsdag gedroegen niet alle Conservatieve parlementsleden zich zoals het hoort. Jacob Rees-Mogg, leider van het Huis, legde zich languit op de banken.

Michael Gove zou zich dan weer net iets te grof uitgelaten hebben en kreeg een stevige uitbrander van parlementsvoorzitter John Bercow.