Voormalig Duits international Metzelder officieel verdacht van verspreiding kinderporno

Het parket van Hamburg verdenkt de Duitse voormalige voetbalinternational Christoph Metzelder van verspreiding van kinderpornografie, zo bevestigde het Duitse gerecht woensdag.

“We zijn een onderzoek gestart naar Christoph Metzelder op verdenking van verspreiding van kinderporno, zo bevestigde Liddy Oechtering, woordvoerster van het parket van Hamburg, aan nieuwsagentschap AFP. Het onderzoek loopt al van 19 augustus.

De voormalige verdediger van de Mannschaft wordt ervan verdacht via berichtendienst Whatsapp kinderpornografisch materiaal te hebben gedeeld met één persoon in Hamburg. “We onderzoeken momenteel de bewijzen die dinsdag door de politie van Hamburg vergaard werden bij twee huiszoekingen.” Tegen de 38-jarige Metzelder is geen aanhoudingsbevel uitgeschreven.

De voormalige voetballer volgt momenteel een trainersopleiding bij de Duitse voetbalbond DFB in Hennef, in de buurt van Keulen. Daar werd hij dinsdag opgewacht door de politie, die hem nadien naar zijn huis vergezelde, zo blijkt uit foto’s die Bild publiceerde. Aldaar zouden volgens Der Spiegel een computer en telefoon in beslag genomen zijn.

Christoph Metzelder verzamelde tussen 2001 en 2008 47 selecties voor de Duitse nationale elf. Het merendeel van zijn carrière speelde hij in Duitsland: eerst bij Dortmund (2000-2007) en na een passage bij Real Madrid (2007-2010) bij Schalke 04. In Gelsenkirchen sloot hij in 2013 zijn carrière af.