Red Lions en Red Panthers starten in Australië en eindigen met acht thuisduels in Hockey Pro League

De Wereldhockeybond FIH heeft woensdag de kalender bekendgemaakt voor het tweede seizoen van de Hockey Pro League, waar de beste negen landen elkaar van januari tot juni in de ogen kijken. De Belgische hockeymannen en -vrouwen openen op 25 januari in Australië.

De ontmoetingen worden, net als de voorgaande editie, volgens heen- en terugwedstrijden afgewerkt. Nieuw is wel dat, om verre verplaatsingen tot een minimum te herleiden, het principe van ‘thuis’ en ‘uit’ over twee edities gespreid wordt. Daarom spelen de Belgische mannen en vrouwen in 2020 zowel de heen- als de terugwedstrijden tegen Australië en nadien Nieuw-Zeeland tweemaal op bezoekende bodem. In 2021 komen die landen dan voor beide partijen naar België.

Omdat het een olympisch jaar is, staat er na afloop van de reguliere fase geen Final 4 op de planning. De landen die aan het eind van de competitie aan kop staan, pakken de titel. Bij de mannen is Australië titelverdediger, bij de vrouwen Nederland.

De Red Lions (FIH 2), die recent de Europese titel pakten, moeten aan de bak tegen Australië (FIH 1), Nederland (FIH 3), Argentinië (FIH 4), India (FIH 5), Groot-Brittannië (FIH 6), Duitsland (FIH 7), Nieuw-Zeeland (FIH 8) en Spanje (FIH 9).

De Red Panthers, 9e van de wereld, treffen Nederland (FIH 1), Australië (FIH 2), Argentinië (FIH 3), Groot-Brittannië (FIH 4), Duitsland (FIH 5), Nieuw-Zeeland (FIH 6), China (FIH 11) en de Verenigde Staten (FIH 13).

De kalenders:

LIONS

25 januari 2020: Australië - België

26 januari 2020: Australië - België

01 februari 2020: Nieuw-Zeeland - België

02 februari 2020: Nieuw-Zeeland - België

08 februari 2020: India - België

09 februari 2020: India - België

19 maart 2020: Duitsland - België

26 maart 2020: Duitsland - België

15 mei 2020: België - Spanje

17 mei 2020: België - Spanje

21 mei 2020: België - Argentinië

23 mei 2020: België - Argentinië

29 mei 2020: België - Groot-Brittannië

31 mei 2020: België - Groot-Brittannië

26 juni 2020: België - Nederland

28 juni 2020: België - Nederland

PANTHERS

25 januari 2020: Australië - België

26 januari 2020: Australië - België

01 februari 2020: Nieuw-Zeeland - België

02 februari 2020: Nieuw-Zeeland - België

08 februari 2020: China - België

09 februari 2020: China - België

19 maart 2020: Duitsland - België

26 maart 2020: Duitsland - België

15 mei 2020: België - Verenigde Staten

17 mei 2020: België - Verenigde Staten

21 mei 2020: België - Argentinië

23 mei 2020: België - Argentinië

29 mei 2020: België - Groot-Brittannië

31 mei 2020: België - Groot-Brittannië

26 juni 2020: België - Nederland

28 juni 2020: België - Nederland