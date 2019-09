Vijf Vlamingen dingen mee naar BookSpot Literatuurprijzen

De longlists van twee BookSpot-prijzen, voor fictie en non-fictie, zijn bekend. In totaal zijn nog dertig auteurs in de running voor een van de belangrijkste literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied. Onder hen nog vijf Vlamingen. Bart Van Loo, Lieve Joris en Herman Van Goethem maken nog kans op de prijs voor non-fictie, Peter Terrin en Koen Peeters op de prijs voor fictie.

De BookSpot Literatuurprijs, de opvolger van de ECI Literatuurprijs en van de AKO Literatuurprijs, reikt dit jaar voor het eerst ook een aparte prijs uit voor non-fictie. De winnaar van die prijs krijgt, net als de laureaat in de categorie fictie, een som van 50.000 euro.

Uit meer dan 400 boeken heeft de jury nu een longlist met twee keer 15 genomineerden gedistilleerd. Op de fictielijst prijken onder meer Peter Buwalda met zijn langverwachte ‘Otmars zonen’ en Rob van Essen die met zijn ‘De Goede Zoon’ eerder dit jaar de Libris Literatuur Prijs won. Opvallende afwezigen zijn Ilja Leonard Pfeijffer met ‘Grand Hotel Europa’ en prijzenverzamelaar Arnon Grunberg met ‘Goede mannen’.

Ook twee Vlamingen zijn nog in de running: Koen Peeters met ‘Kamer in Oostende’ en Peter Terrin met ‘Patricia’. Peeters won in 2017 nog de ECI Literatuurprijs met ‘De mensengenezer’. Terrin van zijn kant won met ‘Post Mortem’ in 2012 de AKO Literatuurprijs.

Twee shortlists

In de categorie non-fictie staan onder meer Jan Brokken met ‘De rechtvaardigen’ en NRC-journalist Thomas Rueb met ‘Laura H.’ op de longlist. Drie Vlamingen hebben de longlist gehaald. Bart Van Loo met zijn goed onthaalde ‘De Bourgondiërs’, Lieve Joris met ‘Terug naar Neerpelt’ en Herman Van Goethem met ‘1942’ (over de jodenvervolging in Antwerpen).

Uit de shortlists worden nu door de juryleden twee shortlists gefilterd. Die shortlists worden bekendgemaakt op 25 september. De uiteindelijke prijsuitreiking is op 14 november.

Dit zijn alle genomineerden:

FICTIE

- Hanna Bervoets - Welkom in het rijk der zieken (Pluim)

- Peter Buwalda - Otmars zonen (De Bezige Bij)

- Rob van Essen - De goede zoon (Atlas Contact)

- Willem Du Gardijn - Het grote vakantiepark (Koppernik)

- Wouter Godijn - De kamer waar alle verhalen beginnen (Atlas Contact)

- Wessel te Gussinklo - De hoogstapelaar (Koppernik)

- Martha Heesen - Zeiseman (Van Oorschot)

- Auke Hulst - Zoeklicht op het gazon (Ambo Anthos)

- Nicolien Mizee - Moord op de moestuin (Nijgh en Van Ditmar)

- Marente de Moor - Foon (Querido)

- Koen Peeters - Kamer in Oostende (De Bezige Bij)

- M.M. Schoenmakers - De vlucht van Gilles Speksneijder (De Bezige Bij)

- Peter Terrin - Patricia (De Bezige Bij)

- Manon Uphoff - Vallen is als vliegen (Querido)

- Niña Weijers - Kamers antikamers (Atlas Contact)

NON-FICTIE

- Jan Brokken - De rechtvaardigen (Atlas Contact)

- Dore van Duivenbode - Mijn Poolse huis (De Geus)

- Herman Van Goethem - 1942 (Polis)

- Mirjam van Hengel - Een knipperend ogenblik (De Bezige Bij)

- Lieve Joris - Terug naar Neerpelt (Atlas Contact)

- Thijs Lijster - Kijken, proeven, denken (De Bezige Bij)

- Bart Van Loo - De Bourgondiërs (De Bezige Bij)

- Eva Meijer - De grenzen van mijn taal (Cossee)

- Maaike Meijer - Hemelse mevrouw Frederike (De Bezige Bij)

- Annet Mooij - De eeuw van Gisèle (De Bezige Bij)

- Linda Polman - Niemand wil ze hebben (Jurgen Maas)

- Thomas Rueb - Laura H. (Das Mag)

- Sjeng Scheijen - De avant-gardisten (Prometheus)

- Abram de Swaan - Tegen de vrouwen (Prometheus)

- Marja Vuijsje - Oude dozen (Atlas Contact)