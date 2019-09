Plots heeft Manchester City amper nog centrale verdedigers: Aymeric Laporte out met knieblessure

Aymeric Laporte is dinsdagavond in de Catalaanse hoofdplaats Barcelona door chirurg en specialist Ramon Cugat met succes geopereerd aan de meniscus van zijn rechterknie, zo maakte Manchester City woensdag bekend, zonder een prognose omtrent de duur van zijn afwezigheid te maken.

Laporte liep de kwetsuur afgelopen weekend op in de competitiewedstrijd tegen Brighton (4-0), in een duel met verdediger Adam Webster. Door de blessure komt City-coach Pep Guardiola achterin in de problemen, want na het vertrek van Vincent Kompany naar Anderlecht blijven er centraal met Nicolas Otamendi en John Stones maar twee verdedigers meer over.

Door de blessure mist Laporte ook de kans om zijn debuut te maken voor Frankrijk. Bondscoach Didier Deschamps had hem immers opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Andorra.