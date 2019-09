De Britse premier Boris Johnson heeft de oppositie uitgedaagd om te kiezen voor verkiezingen op 15 oktober. Oppositiepartij Labour wil eerst een wet erdoor krijgen die een no-deal-Brexit onmogelijk maakt, maar volgens de premier moet de burger zich daarover kunnen uitspreken.

‘Deze regering zal dit land uit de Europese Unie halen op 31 oktober, en er is maar één ding dat in onze weg staat, en dat is de "surrender bill" die de leider van de oppositie voorstelde’, aldus Johnson. Met die ‘overgavewet’ doelt de premier op het wetsvoorstel dat Labour indiende om te voorkomen dat de Britten zonder akkoord uit de EU kunnen stappen.

‘Mag ik de leider van de oppositie oproepen om, als de ‘surrender bill’ goedgekeurd wordt, de bevolking toe te laten om hun mening te geven over wat hij voorstelt, tijdens een verkiezing op 15 oktober?’, stelde Johnson nog voor.

Labour en de Liberal Democrats hebben eerder echter al laten weten niet in te stemmen met vervroegde verkiezingen zolang het wetsvoorstel dat een ‘no deal’ uitsluit, niet de hele parlementaire weg heeft afgelegd.

Het Lagerhuis debatteert vanaf 16 uur woensdagmiddag over het wetsvoorstel van de oppositie. Daarna legt de regering wellicht een motie neer waarin ze het parlement vraagt zichzelf te ontbinden met het oog op vervroegde verkiezingen. Maar om die te organiseren heeft Johnson een tweederdemeerderheid nodig, waar hij zonder steun vanuit de oppositie niet aan geraakt.

21 parlementsleden uit partij gezet

De Britse premier verloor dinsdag zijn meerderheid in het Britse Parlement. Het Conservatieve parlementslid Phillip Lee stapt zelfs tijdens de speech van Johnson over naar oppositiepartij Liberal Democrats. Bekijk het moment in de video hieronder:

21 Conservatieve parlementsleden die meestemden met de oppositie, werden door Johnson uit de partij gezet. Onder hen ook enkele oude krijgers zoals de voormalige ministers Philip Hammond en Ken Clarke en Nicholas Soames, de kleinzoon van Winston Churchill.