Veronique Branquinho tekent collectie voor Veritas, maar u moet wel nog zelf aan de slag

Veritas lanceert volgende maand een collectie met Belgische modeontwerpster Veronique Branquinho. Althans de patronen, de stoffen en wol. Daarna is het aan u.

Veronique Branquinho zette haar eigen modelabel even op pauze, maar heeft niet volledig gebroken met de modewereld. Nadat ze eerder dit jaar al een gastcollectie ontwierp voor Terre Bleu, gaat ze nu in zee met Veritas. Maar verwacht geen kleding in de winkelrekken van de hobbywinkel: de veertiendelige collectie wordt gepresenteerd aan de hand van patronen, stoffen en wol, het maken zelf is aan u (of een handig persoon in uw omgeving).

‘Mode is van bij het ontstaan van het merk een bindmiddel geweest tussen generaties van vrouwen die elkaar hun naai- of breikennis doorgaven en die hun creatieve dromen met de hulp van Veritas konden waarmaken’, aldus het persbericht. Het is ‘de liefde voor het métier’ die Branquinho en Veritas heeft samengebracht, klinkt het nog.

In de collectie zitten zowel jurken, blouses, truien, rokken als een pantalon en poncho. De moeilijkheidsgraad van de stukken varieert, online worden ook video’s aangeboden voor wie wat hulp kan gebruiken. En wie het toch niet ziet zitten om te knippen, driegen, naaien en breien, kan ook een afgewerkt stuk met Branquinho-signatuur kopen. Ze ontwierp immers ook vijf lederen handtassen en een serie panty’s en kousen. De collectie is te koop vanaf 25 oktober, prijzen variëren tussen 9,99 en 89,99 euro.