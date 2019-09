Natuurpunt kapt negen hectare bos (om andere bomen te kunnen planten)

Natuurpunt gaat in het Silsombos, dat zich uitstrekt over Erps-Kwerps (Kortenberg) en Nederokkerzeel (Kampenhout), negen hectare populieren vellen en vervangen door een variatie aan inheemse planten die de biodiversiteit meer kansen biedt.

De Canadese populieren, die hier van nature niet voorkomen, werden zestig jaar geleden aangeplant door private eigenaars omdat ze snel groeiden en geoogst konden worden. ‘Voor de natuur hebben de kaarsrechte populierenrijen een beperktere waarde dan een natuurlijk gegroeid bos. Onder meer insecten en vogels hebben meer baat bij een natuurlijk bos met een hele variatie aan inheemse planten, zowel voor voedsel als nestgelegenheid’, aldus Natuurpunt.

‘Na het vellen van populieren volgen we twee pistes. In circa drie kwart van het gebied is er een ondergroei van bomen zoals zachte kers, zomereik, meidoorn, els en es die we spontaan laten verder groeien. In het overige deel is dat niet het geval en organiseren we met omwonenden een plantactie met hetzelfde type van bomen’, aldus Sarah Tilkin.

Maandagavond 9 september houdt Natuurpunt in het bezoekerscentrum Groene Vallei in Erps-Kwerps hierover een infoavond.

Groene Vallei

Het Silsombos maakt deel uit van de zogenaamde Groene Vallei in deze regio. In 2018 startte er voor dit gebied een Europees natuurpunt LIFE Green Valleys.

Bedoeling is om de verschillende natuurgebieden in Steenokkerzeel, Kortenberg, Herent, Kampenhout, Boortmeerbeek en Bonheiden met elkaar te verbinden en er de biodiversiteit te vergroten. De kapwerken kaderen in dat project.