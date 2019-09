NMBS-baas Dutordoir geeft vier Delvaux-schilderijen terug aan het publiek: ‘Horen niet thuis in mijn kantoor’

Vier schilderijen van Paul Delvaux die in de kantoren van NMBS-CEO Sophie Dutordoir hingen, zijn vanaf vandaag te bewonderen in het treinmuseum Train World in Schaarbeek. Dutordoir vindt dat de kunstwerken niet thuishoren in haar privékantoor, maar dat iedereen ze moeten kunnen zien. Dat meldt VRT NWS.

‘Toen ik op 7 maart 2017 aankwam op de NMBS was ik verrast dat er vier authentieke schilderijen van Delvaux in mijn kantoor hingen. Ik vond dat de werken daar niet thuishoorden en ter beschikking van het grote publiek moesten staan’, aldus Dutordoir. ‘Ik vind dat het geen privilege mag zijn van om het even welke CEO om zulke werken in haar of zijn kantoor te hebben. Het is erfgoed dat toekomt aan de Belgische gemeenschap.’

Het gaat om vier werken die dateren uit 1963, en die ooit besteld werden door de NMBS: twee schilderijen met de titel ‘Gare la nuit’ brengen hulde aan de stoomtreinen van vroeger, de andere twee met de titel ‘Gare de jour’ aan de moderne, elektrische treinen van toen. Ze werden eerst gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, en zijn vanaf vandaag te bewonderen in Train World, het treinmuseum in het station van Schaarbeek.