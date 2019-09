Kritiek op renovatieplannen Gare du Nord: ‘Onacceptabel’

Het Gare du Nord in Parijs wacht de komende jaren een grondige transformatie, maar de voorgestelde plannen zijn een doorn in het oog van vooraanstaande architecten.

Parijs wil het Gare du Nord, zijn drukste station, een facelift geven voor de Olympische Spelen van 2024. Een glazen structuur rond en bovenop het 19de-eeuwse gebouw moet voorzien in maar liefst 50.000 vierkante meter extra winkelruimte en kantoren, deels gericht op bedrijven die Londen zouden willen verlaten na Brexit, aangezien zowel de Eurostar als Thalys stoppen in Gare du Nord.

Maar de plannen van architectenbureau Valode & Pistre, met een prijskaartje van 600 miljoen euro, stuiten op hevig verzet van architecten, historici en stadsplanners. Le Monde publiceerde dinsdag een open brief waarin ze de voorgestelde renovatie ‘onacceptabel’ noemen en eisen dat de plannen volledig herdacht worden. Onder meer sterarchitect Jean Nouvel ondertekende de brief.

Ze vinden het onfatsoenlijk om de honderdduizenden reizigers en pendelaars door een wirwar van loopbruggen, trappen en liften te sturen, langsheen verscheidene winkels, voor ze het treinperron kunnen bereiken. ‘Dat betekent dat ze meer afstand moeten afleggen en dus tijd verliezen.’ Ze vrezen bovendien dat de prachtige treinhal bedreigd wordt door de toevoegingen.

Claude Solard, directeur van het SNCF, zegt in een reactie op de open brief dat de transformatie en uitbreiding van het station het leven van de 700.000 dagelijkse passagiers (een getal dat volgens schattingen in 2030 kan oplopen tot 900.000) net eenvoudiger moet maken en erop gericht is om meer mensen richting openbaar vervoer te duwen ter vervanging van meer vervuilende vervoerswijzen.