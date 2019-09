Britse kranten: ‘Boris is de controle kwijt’

Een nieuwe dag, een nieuwe wending in de Brexit. Voor premier Boris Johnson werd dinsdag er één om snel te vergeten. De Britse kranten maken woensdag dan ook duidelijk dat de premier moeilijke dagen te wachten staan. ‘Vernedering voor Johnson’, titelt The Guardian bijvoorbeeld. Mirror houdt het op ‘Boris is de controle kwijt.’ De teneur in veel kranten is ook dat het nu aan de inwoners van het Verenigd Koninkrijk is om een oplossing te forceren.

Metro: ‘Het parlement grijpt de macht’

Foto: Metro

De duidelijke stemming in het parlement dinsdagavond maakt duidelijk dat Boris Johnson de touwtjes niet zo sterk in handen heeft als de Britse premier zou willen. ‘Het parlement grijpt de macht’, kopt Metro woensdag dan ook. ‘Boris krijgt een klap nu ook de Tories hem in de steek laten’, klinkt het. Ook andere kranten houden het op ‘Johnson is de controle kwijt’, The Daily Mirror bijvoorbeeld.

The Guardian: ‘Vernedering voor Johnson’

Foto: Guardian

Een vernedering voor de premier, noemt The Guardian wat er zich dinsdagavond heeft afgespeeld. ‘De premier heeft een vernederende nederlaag opgelopen.’ The Financial Times heeft ook weinig medelijden met de premier en ziet zijn strategie voor de Brexit ‘kelderen’.

Daily Express: ‘Knieval voor de Europese Unie’

Foto: Daily Express

The Daily Express ziet in de stemming vooral een duidelijk knieval naar de Europese Unie. ‘Het parlement geeft zich over aan de EU’, titelt de krant. ‘Nog een schandalige dag in onze zogezegde democratie.’

The Daily Mail en The Sun: ‘Nu is het aan jullie, Britten’

Foto: The Sun/Daily Mail

Dat Boris Johnson aanstuurt op vervroegde verkiezingen, zou betekenen dat de macht niet bij de politici maar bij de inwoners van het Verenigd Koninkrijk komt te liggen. The Sun en The Daily Mail zien het wel zover komen. ‘Nu beslissen jullie, Britain’, titelt de ene. ‘Over naar jou, Britain’, klinkt het nog.

Opvallend is de cover van Daily Star, waar het aandeel Brexit beperkt blijft tot de vraag: waarom laat de EU ons niet gewoon doen?