Beroemde modefotograaf Peter Lindbergh overleden

De Duitse modefotograaf Peter Lindberg is dinsdag overleden. Lindbergh, die wel eens de ontdekker van het supermodel werd genoemd, werd 74 jaar oud.

Het nieuws werd door de familie zelf bevestigd, onder meer via het Instagram-account van de fotograaf. ‘Hij laat een immense leegte achter’, luidt de mededeling en dat is niet overdreven. Lindbergh tekende voor enkele van de meest iconische covers uit de modewereld. Zijn dood kwam onverwacht, want Lindbergh fotografeerde de voorbije weken nog onder andere Greta Thunberg, Jane Fonda, Salma Hayek en Jacinda Ardern voor British Vogue. De familie maakte ook niet bekend waaraan de man is overleden.

Lindbergh, geboren in 1944 in het Poolse Leszno, werkte samen met tientallen modemagazines. Geen topmodel dat de voorbije decennia niet voor zijn lens heeft gestaan. Lindberg wordt ook wel eens de ontdekker van de supermodellen genoemd, want hij was een van de eersten die Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista en Christy Turlington voor zijn lens haalde. Maar het was Anna Wintour die zijn carrière als modefotograaf op de rails zette, zo zei Lindbergh zelf in een interview uit 2011.

Jaren voor ze hoofdredactrice werd van de Amerikaanse Vogue, werkten ze beiden voor een klein magazine in New York. Na haar overstap naar Vogue tipte Wintour zijn naam in 1987 aan toenmalig hoofdredacteur Alexander Liberman, die hem vervolgens carte blanche gaf. ‘Natuurlijk vond Liberman de beelden niet Vogue genoeg en hij stak ze in een schuif. Gelukkig werd die enkele maanden later opengetrokken door Anna Wintour, die intussen hoofdredactrice was geworden’, vertelde Lindbergh destijds.

‘Wintour vond de foto’s geweldig en ze vroeg of ik de cover van het eerste nummer onder haar bewind niet wou maken. We hebben toen gebroken met onder meer de knappe, maar ook nogal ouderwetse stijl van huisfotograaf Richard Avedon – met zijn grote, robuuste en perfect geföhnde koppen – en amper een jaar later was de Amerikaanse Vogue weer toonaangevend.’

Geen Photoshop

Lindbergh fotografeerde meestal in zwart-wit en toonde zich ook een fervent tegenstander van Photoshop, en liet magazines zelfs een contract tekenen dat ze zijn foto’s niet met Photoshop zouden bewerken. Dat zijn foto's vaak als tijdloos werden bestempeld, kwam volgens Lindbergh net door de kleine imperfecties van zijn modellen.

Toen hij enkele jaren geleden de Pirelli-kalender voor een derde keer mocht fotograferen, ging hij nog een stap verder door de bekende vrouwen zonder een spatje make-up te fotograferen, naar eigen zeggen als reactie 'tegen de terreur van perfectie en jeugd'. ‘Belangrijker dan hen naakt te tonen’, zei Lindbergh, ‘is te tonen hoe ze echt zijn.’ ‘Als een kunstenaar heb ik de verantwoordelijkheid om vrouwen te bevrijden van het idee van eeuwige jeugd en perfectie. De maatschappij dringt ons dat ideaal op, terwijl het nooit te bereiken is.'