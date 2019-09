Het was een lange zitting in het Britse Lagerhuis dinsdag. Zo lang dat de Leider van het Huis, Jacob Rees-Mogg, zich languit legde op de regeringsbanken. Tot irritatie van zijn collega's, dat ziet u in de video hierboven.

Rees-Mogg was niet de enige die zijn boekje te buiten ging gisteren. Michael Gove zou zich net iets te grof uitgelaten hebben en kreeg een stevige uitbrander van parlementsvoorzitter John Bercow.

De Britse premier heeft het niet gemakkelijk sinds de zitting van dinsdag. Middenin zijn speech stapte het Conservatieve parlementslid Phillip Lee over naar de oppositie. Bekijk het moment in de video hieronder.